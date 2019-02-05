Комитет промышленной политики мэрии Екатеринбурга возглавил выходец с УВЗ (ФОТО)

В администрации Екатеринбурга новое назначение – председателем комитета промышленной политики и развития предпринимательства стал Александр Воронин. Соответствующее распоряжение подписал глава города Александр Высокинский, сообщили в пресс-службе мэрии.

Карьера Воронина начиналась на «Уралвагонзаводе». С 2003 по 2010 год он прошел путь от экономиста до начальника отдела бюджетирования в корпорации, затем пять лет проработал в должности заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «Уралкриомаш». В 2015 году Воронин вернулся на УВЗ в качестве начальника управления по комплексной системе управления рисками и внутреннему контролю.

К своим рабочим обязанностям новый начальник комитета промышленной политики приступил сегодня, 5 февраля.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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