российское информационное агентство 18+

Новый налог для самозанятых: нюансы и риски

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 5 февраля 2019, 16:23 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

В Свердловском управлении ФСБ сменился пресс-секретарь

В Свердловском управлении Федеральной службы безопасности назначен новый пресс-секретарь.

Эту информацию подтвердили РИА «Новый День» в управлении, теперь связями со СМИ в свердловском УФСБ занимается Никита Сухих. Известно о нем немного – он закончил Уральский федеральный университет.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 05.02.19

В Екатеринбурге эвакуируют посетителей ТЦ «Краснолесье». / В Екатеринбурге «заминировали» офис интернет-магазина. / К аномальным морозам на Урале добавился смог. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,

Новости партнеров