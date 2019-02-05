В Свердловском управлении ФСБ сменился пресс-секретарь

В Свердловском управлении Федеральной службы безопасности назначен новый пресс-секретарь.

Эту информацию подтвердили РИА «Новый День» в управлении, теперь связями со СМИ в свердловском УФСБ занимается Никита Сухих. Известно о нем немного – он закончил Уральский федеральный университет.

Екатеринбург, служба информации

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