В Свердловском управлении ФСБ сменился пресс-секретарь

В Свердловском управлении Федеральной службы безопасности назначен новый пресс-секретарь.
Эту информацию подтвердили РИА «Новый День» в управлении, теперь связями со СМИ в свердловском УФСБ занимается Никита Сухих. Известно о нем немного – он закончил Уральский федеральный университет.
Екатеринбург, служба информации
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