Житель Заречного получил 8 лет колонии за похищение подруги

В Верхней Пышме суд вынес обвинительный приговор 39-летнему мужчине, который из ревности избил и похитил свою знакомую на ее же машине. Пострадавшую женщину вызволили сотрудники ДПС.

Преступление было совершено в июне 2018 года. По версии следствия, житель Заречного приехал на садовый участок в Верхней Пышме, чтобы повидать свою 51-летнюю знакомую. Мужчина при этом был пьян. Увидев в доме подруги подсобного рабочего, уралец начал угрожать расправой и потребовал впустить его в дом. Затем он разбил окно на первом этаже и пробрался в жилище. Женщина попыталась убежать, но подсудимый догнал ее на улице, избил и затолкал в автомобиль «Рено Сандеро», который принадлежал пострадавшей. Сам мужчина сел за руль и поехал в Заречный. По пути его задержали сотрудники ГИБДД, которые освободили заложницу ревнивца.

В итоге уралец был обвинен по трем уголовным статьям – 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища), п. «в» ч.2 ст.126 УК РФ (похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия) и ч.4 ст.166 УК РФ (угон автотранспортного средства). Стоит отметить, что злоумышленник ранее уже был судим за тяжкие преступления. Суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима и последующим ограничением свободы на срок 2 года, сообщили в следственному управлении СКР по Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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