В Кольцово задержали китайца с партией янтаря для жены

В аэропорту Кольцово таможенники задержали гражданина Китая, который пытался вывезти в Поднебесную партию необработанного янтаря.

О том, что пассажир рейса Екатеринбург – Харбин пытается провезти через границу камни, стало известно при досмотре багажа через интроскоп. Всего у него нашли 11 камней общим весом около 300 граммов.

Таможенникам иностранец рассказал, что янтарь купил в России в подарок для своей жены. Сейчас партия изъята и отправлена на экспертизу, которая определит подлинность камней и назовет их стоимость.

«В зависимости от заключения экспертов мы примем дальнейшее решение о привлечении пассажира к ответственности», – сказал начальник таможенного поста «Аэропорт Кольцово (пассажирский)» Дмитрий Шишкин.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 06.02.19

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