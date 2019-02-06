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Среда, 6 февраля 2019, 11:58 мск

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Двоих полицейских ранила одна пуля из табельного оружия

Два полицейских пострадали от одной пули, когда задерживали пьяного дебошира. Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, инцидент произошел минувшей ночью. В отделение полиции №10 поступило сообщение, что в одной из квартир в доме на улице Надеждинской неизвестные устроили застолье и сильно шумели, а на замечания не реагировали.

На адрес прибыл наряд патрульно-постовой службы. «Полицейские поднялись на этаж и позвонили в дверь квартиры предполагаемых дебоширов. К ним вышли двое мужчин 1984 и 1960 годов рождения, а также женщина 1964 года рождения, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, которые разговаривали на повышенных тонах. Законные требования сотрудников ОВД прекратить нарушать общественный порядок они не выполнили. Стражи порядка неоднократно обращались с просьбой к 35-летнему гражданину убрать руки из карманов и показать их, но он и это проигнорировал. Опасаясь за жизнь своих коллег, и в соответствии с законом «О полиции» старший сержант ППС обнажил табельное оружие. Мужчина стал хватать сотрудника за форменную одежду и пытаться повалить его. В ходе борьбы произошел непроизвольный выстрел, в результате чего полицейский получил огнестрельное ранение левой кисти. Рикошетом его напарнику, 1985 года рождения, также причинена травма, угрозы их жизни нет. Нападавший на представителей МВД и двое других участников дебоша задержаны», – прокомментировал Валерий Горелых.

По итогам начавшейся проверки органами внутренних дел и Следственного комитета будет принято соответствующее процессуальное решение.

Екатеринбург, служба информации

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