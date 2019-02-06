72-летний пенсионер пытался убить 38-летнего соседа из самодельного револьвера (ФОТО)

В Новоуральске 72-летний пенсионер подозревается в покушении на убийство соседа из самодельного револьвера.

Как сообщили РИА «Новый День» в СК по Свердловской области, на днях пенсионер поссорился во дворе с 38-летним соседом. В ходе ссоры пожилой мужчина достал самодельный наган, выстрелил в оппонента, но не попал. Соперник обезвредил пенсионера и передал прибывшим на место ЧП сотрудникам полиции. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ «Покушение на убийство».

У пожилого мужчины изъят револьвер системы «Наган», по предварительным данным, переделанный из сигнального револьвера в боевое оружие, а также свыше 20 патронов к нему. Боеприпасы, по предварительной оценке, также были изготовлены кустарным способом. В настоящее время назначены баллистические экспертизы по изъятому оружию и боеприпасам. Устанавливается, где, когда и для какой цели пенсионер купил револьвер и патроны к нему, а также кто его изготовил.

Новоуральск, служба информации

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