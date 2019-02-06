Свердловские почтальоны не станут фельдшерами

Проект «Почты России» по оказанию населению дополнительных ‒ социальных ‒ услуг пока не планируют расширять на регионы России. Речь идет о пилотнике, в рамках которого почтальоны выполняют функции фельдшеров.

Тестирование программы идет сразу в двух субъектах РФ, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе «Почты России». Сначала к проекту подключилась Новгородская область ‒ это произошло в 2017-м, а после ‒ Самарская. В этих регионах на базе отделений связи открываются фельдшерские пункты, а почтальоны, которые, например, разносят пенсии и корреспонденцию по отдаленным территориям, выполняют и простые функции медперсонала ‒ измеряют давление и температуру, проводят манипуляции, а при необходимости вызывают скорую помощь.

Вместе с тем, пока о расширении пилотного проекта на другие регионы речи не идет. «В настоящий момент идет тестирование проекта. О запуске его масштабирования будет сообщено дополнительно», ‒ прокомментировали агентству в пресс-службе «Почты России».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 06.02.19

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