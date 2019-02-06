Свердловский минобр и УГМК продолжат готовить рабочих «новой формации» вместе (ФОТО)

Программа подготовки высококвалифицированных рабочих, которая реализуется в Верхней Пышме, получила продолжение.

Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов и генеральный директор УГМК Андрей Козицын сегодня заключили новое соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом также поставили руководители Уральского государственного колледжа им. Ползунова и Верхнепышминского механико-технологического техникума «Юность».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГМК, стороны договорились продолжить работу над повышением качества подготовки рабочих кадров высокой квалификации.

«Сегодня одно из приоритетных направлений нашей работы в части развития системы профессионального образования – это подготовка кадров в соответствии с новыми федеральными стандартами. Эффективное взаимодействие бизнеса, промышленности и региональных властей – неотъемлемая часть этой деятельности. Важно и то, что благодаря установленным договоренностям множество выпускников наших колледжей и техникумов после выпуска получат рабочие места, а значит, останутся трудиться на Среднем Урале, развивая родной регион», – подчеркнул Юрий Биктуганов.

Сотрудничество промышленников, региональных властей и образовательных учреждений Верхней Пышмы началось в 2012 году. В течение первых трех лет реализации проекта из областного бюджета было выделено 180 млн рублей, что позволило организовать 25 мастерских и лабораторий, которые сегодня используется и в образовательном процессе студентов колледжа им. Ползунова. УГМК, в свою очередь, разработала профессиональные стандарты по востребованным профессиям. Многие практические занятия для студентов проводятся в лабораториях Технического университета УГМК.

«Наша служба по работе с персоналом совместно с министерством образования и молодежной политики Свердловской области выстраивает такую систему подготовки кадров, в поле зрения которой потенциальный работник компании попадает еще со школьной скамьи. Склонность ребенка к тем или иным наукам можно определить в раннем возрасте и в зависимости от этого строить его обучение. Образовательный процесс, учитывающий способности школьника, будет более качественным, более точечным. В дальнейшем выпускник, вооруженный точными науками, сможет получить или рабочую специальность или пойти учиться дальше, чтобы приобрести инженерные компетенции», – сказал генеральный директор УГМК Андрей Козицын.

Теперь во время прохождения производственной практики студенты, направленные на обучение предприятиями УГМК, знакомятся со своим будущим рабочим местом и с производством в целом. Это значительно сокращает время адаптации молодых работников. Так, многие из первых выпускников обновленной «Юности», получившие дипломы летом 2018 года, были трудоустроены с более высоким – четвертым – разрядом. Раньше начинающим работникам, как правило, присваивался второй, максимум третий, разряд.

Сейчас в техникуме «Юность» и колледже им. Ползунова в Верхней Пышме обучаются более 250 студентов по направлениям предприятий УГМК, расположенных в Свердловской, Тюменской и Курганской областях. Все они после получения дипломов будут трудоустроены.

Верхняя Пышма, Екатеринбург, служба информации

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