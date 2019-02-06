Морозы в Екатеринбурге отступят к выходным

Вчера Екатеринбург пережил самый холодный день за зиму 2018-2019. Утром во вторник столбики термометров в отдаленных районах города опускались до -35…-37 градусов, а днем «потеплело» до -27. В ближайшие дни, согласно прогнозу Гидрометцентра России, температура воздуха будет подниматься.

В четверг ночью будет -20 градусов, а днем воздух прогреется до -17. В пятницу будет еще теплее ‒ днем до -11 градусов. Чуть холоднее ‒ до -13 градусов ‒ ожидается в субботу, 9 февраля, но уже в воскресенье потепление продолжится, днем будет -6 градусов, пойдет снег.

Начало следующей рабочей недели тоже будет теплым. Синоптики обещают, что по ночам будет около -11…-13 градусов, а днем в понедельник и вторник ожидается до -3…-5 градусов.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 06.02.19

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