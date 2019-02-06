Из свердловского облизбиркома ушел советник председателя

Сегодня свою работу в избирательной комиссии Свердловской области завершил советник ее председателя, Дмитрий Ветошкин, одной из главных функций которого было взаимодействие со средствами массовой информации.

Как рассказал РИА «Новый День» сам Дмитрий Ветошкин, у него просто закончился срок трудового договора. О своих дальнейших планах он пока не распространяется, кто заменит его в избиркоме, также не ответил. Напомним, Дмитрий Ветошкин работал советником председателя облизбиркома с февраля 2017 года. До этого он занимал должность начальника управления печати департамента информационной политики губернатора.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 06.02.19

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