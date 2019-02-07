Несколько сотен человек остались без электричества в пригороде Заречного

Сегодня рано утром в результате технической неполадки остались без электричества жители небольших населенных пунктов в пригороде Заречного: это Курманка, Боярка, Гагарка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОАО «МРСК Урала – Свердловэнерго», энергетики зафиксировали отклонение от нормального режима работы электросети 10 кВ от потребительской подстанции «Гагарская» (принадлежит РЖД), которая расположена в городе Заречном. Для устранения неполадок пришлось временно отключить электросетевую инфраструктуру. На месте с раннего утра работает несколько аварийно-восстановительных бригад филиала «Свердловэнерго». На текущий час уже началось поэтапное восстановление потребителей. Параллельно энергетики направили на данные территории 4 дизель-генератора. Сейчас без света остается не более 700 человек.

Специалисты компании создали комиссию, которая выясняет причины отклонения от нормального режима работы сети.

Заречный, служба информации

Заречный. Другие новости 07.02.19

У биатлониста Антона Шипулина родилась дочь. / 7 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события. / Из свердловского облизбиркома ушел советник председателя. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»