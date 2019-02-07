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Четверг, 7 февраля 2019, 11:09 мск

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Ирбитский молзавод просит силовиков спасти его от вредительских роликов (ВИДЕО)

Коллектив Ирбитского молочного завода не на шутку встревожен: по соцсетям и мессенджерам гуляет любительское видео, на котором неизвестная женщина с неприятными комментариями выливает в кастрюлю из пакета, похожего на фирменную упаковку ИМЗ, непонятную субстанцию, похожую скорее на клей или загустевшую краску, чем на молоко.

Ролик про молоко, который гуляет в соцсетях и мессенджерах

Сегодня в официальном печатном органе правительства региона, Областной газете, появилось открытое письмо от коллектива завода в адрес областного прокурора Сергея Охлопкова и врио начальника ГУ МВД Свердловской области Петра Кривегина. «Для специалистов нашего предприятия очевидно, что ролик несет ложную информацию о продукте, так как молоко естественным путем приобрести такую консистенцию никогда не сможет. Для получения подобной субстанции создателям ролика нужно было осуществить какие-то химические воздействия», – указывают молочники. Сотрудники предприятия говорят о репутационном и финансовом ущербе – продажи продукции уже сократились. Они просят силовиков найти изготовителей видеоролика, а также провести проверку на предмет возможного выпуска контрафактной продукции под маркой ИМЗ.

В рекламном отделе Ирбитского молзавода корреспонденту РИА «Новый День» подтвердили, что предприятие действительно выпускает молоко в пакетах по 1 л и 0,9 л, как показано в ролике, они оформлены, как настоящие, но на этом сходство с реальной продукцией заканчивается. Все руководство предприятия в данный момент находится на совещании у гендиректора, так что на длительные беседы у сотрудников времени не было. Добавим, что на официальном сайте молзавода заявление, размещенное в ОГ, отсутствует – последняя новость повествует об участии молзавода в праздновании Дня оленевода на Ямале в марте 2017 года.

Пресс-секретарь областной прокуратуры Марина Канатова сообщила, что самого ролика не видела, поэтому комментировать ситуацию не может. Поступало ли в адрес Сергея Охлопкова обращение от ирбитских молочников, она пока тоже сообщить не может, так как находится в командировке.

Пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых обещал прокомментировать ситуацию чуть позже.

Ирбит, служба информации

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