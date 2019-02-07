В Тугулыме водитель получил реальный срок за езду в пьяном виде

Тугулымский районный суд приговорил местного жителя Дмитрия Медведева к 2 годам 10 месяцам лишения свободы за грубое нарушение правил дорожного движения, повлекшие гибель человека. Мужчина, будучи пьяным, мчался ночью на автомобиле по поселку и врезался в остановку.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, ДТП случилось в ночь с 13 на 14 октября 2018 года. Водитель и два его пассажира не были пристегнуты. По версии следствия, Медведев неправильно оценил дорожную ситуацию, превысил скорость и потерял контроль над машиной. Автомобиль съехал с дороги и налетел на остановочный пункт, после чего перевернулся. Одна из пассажирок получила травмы, несовместимые с жизнью.

Против водителя было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Суд признал Медведева виновным, он будет отбывать срок в колонии-поселении. Мужчине также запрещено садиться за руль в течение 1 года и 6 месяцев.

Тугулым, служба информации РИА «Новый День»

Тугулым. Другие новости 07.02.19

Ирбитский молзавод просит силовиков спасти его от вредительских роликов (ВИДЕО). / Осужденного пожизненно маньяка из Екатеринбурга будут судить за педофилию. / Несколько сотен человек остались без электричества в пригороде Заречного. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»