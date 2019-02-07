Украинский беженец выиграл суд у главка МВД, чтобы остаться в России

Свердловский областной суд признал незаконным решение ГУ МВД региона об аннулировании вида на жительство для гражданина Украины, прибывшего в Россию в 2014 году. Правоохранители посчитали регистрацию мигранта фиктивной, но не учли его семейных обстоятельств – украинец успел жениться и обзавестись собственным домом.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, Расим Н. вынужденно переехал в Свердловскую область, где ему до 2017 года было предоставлено временное убежище. Еще до окончания этого срока мужчина обратился в полицию с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание. В документах он указал адрес в Реже, по которому был зарегистрирован с ноября 2015 года по март 2017 года. В полиции приняли положительное решение и разрешили мигранту остаться в России до января 2020 года. Но впоследствии участковые выяснили, что украинец никогда не проживал по указанному адресу, а владелица дома фиктивно поставила его на учет. В июле 2018 года документ Расима с видом на жительство был аннулирован.

Не согласившись с действиями полиции, мужчина подал иск в Алапаевский городской суд. Но судья признал решение сотрудников МВД правильным, так как для аннулирования регистрации имелись законные основания. Расим подал апелляцию в областной суд и все-таки выиграл дело.

Судебная коллегия приняла во внимание обстоятельства, которые не учли в полиции. Украинец женился на гражданке России, в феврале 2017 года супруги приобрели дом и постоянно в нем проживают, что подтвердили и в администрации муниципалитета. Кроме того, с 2014 по 2018 год иностранец был трудоустроен и платил налоги.

«Учитывая отсутствие в материалах дела доказательств наличия крайней необходимости, суд признал аннулирование временного разрешения на проживание на территории России незаконным, поскольку оно нарушает гарантированное Конституцией РФ, нормами международного законодательства право административного истца на личную и семейную жизнь. В данном конкретном случае баланс публичных и частных интересов не был соблюден, поскольку при вынесении оспариваемого решения ГУ МВД России по Свердловской области допустило чрезмерное вмешательство в личную и семейную жизнь истца», – говорится в сообщении Свердловского областного суда.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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