В Свердловской области фонарные столбы будут раздавать мобильную связь

В свердловских муниципалитетах внедряется практика точечного усиления мобильной связи с помощью уличных столбов.

Чтобы с нуля обеспечить 4G-покрытие в новых жилых комплексах, оператор «Мегафон» использует опоры двойного назначения. Это современные металлические конструкции, на которых одновременно размещаются уличные фонари и телеком-оборудование. Впервые такой опыт был применен в Верхней Пышме, Каменске-Уральском, Арамили, Ревде, Сысерти и в коттеджном поселке Кашино. За последние два месяца оператор улучшил покрытие для 15 тысяч свердловчан.

Опоры двойного назначения позволяют экономить до 30% затрат по сравнению со строительством собственной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе компании.

«Первые базовые станции на опорах мы установили именно в тех населенных пунктах, откуда фиксировали наибольшее число запросов абонентов. Опоры двойного назначения позволяют обеспечить и уличное освещение, и качественную связь, там, где это в первую очередь необходимо. Размещение оборудования на ОДН сокращает сроки строительства сети, а это значит, что надежный сигнал и скоростной интернет жители получат в два раза быстрее. При положительном решении органов власти по установке ОДН в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле такие конструкции появятся и там», – сообщил технический руководитель «Мегафона» в Свердловской области Яков Пахоми.

Один объект связи, размещенный на ОДН, способен обеспечить сетью территорию в радиусе до 1 километра. Оператор устанавливает телеком-оборудование на опорах только при наличии всех разрешительных документов и после проведения замеров, свидетельствующих о его безопасности, подчеркнули в пресс-службе.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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