В Артемовском в ДТП на железнодорожном переезде попала скорая с беременной женщиной

В Артемовском скорая помощь решила проскочить на красный на железнодорожном переезде. В этот момент в машине находилась женщина. По счастью, избежать столкновения с поездом удалось, но в аварии пострадали медики.

ЧП случилось накануне около 19:30. По предварительным данным, водитель скорой подъехал к переезду с включенными спецсигналами. На тот момент у переезда скопились автомобили – уже загорелся красный. Остановившиеся машины водитель скорой объехал по встречке и решил проскочить между шлагбаумами перед поездом. Однако в этот момент поднялся барьер-автомат железнодорожного переезда, скорая наехала на него. В 500 метрах от скорой уже находилась электричка, дежурному по переезду удалось вовремя остановить электровоз.

«Установлено, что стаж вождения водителя составляет 20 лет, в 2015 году он был привлечен по ст. 12.8 КоАП РФ за управление ТС в состоянии опьянения. Рекомендуем водителям спецтранспорта при использовании световой и звуковой сигнализации выполнять маневры, только убедившись в их безопасности для окружающих», – добавили в ГИБДД.

Артемовский, служба информации

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