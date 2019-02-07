Уральцы смогут летать в Прагу шесть раз в неделю

В расписании авиакомпании «Уральские авиалинии» с 6 марта станет больше рейсов из Екатеринбурга в Прагу. Как сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, к рейсам У6-701/702, которые традиционно выполняются по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям добавятся частоты по средам и субботам. Таким образом, в столицу Чехии уральцы смогут летать почти ежедневно – кроме понедельника.

В декабре 2018 года «Уральские авиалинии» также открыли рейсы в Прагу из подмосковного аэропорта Жуковский. Билеты на этой направление можно приобрести на сайте и мобильном приложении авиакомпании, по звонку в call-центр: 8-800-7700-262 или в любой авиакассе.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 07.02.19

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