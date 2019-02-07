На въезде в Академический район образовалась огромная пробка из-за ДТП (ФОТО)

В Юго-Западном районе случилась массовая авария – на перекрестке улиц Амудсена и академика Вонсовского столкнулись три автомобиля.

По словам очевидцев, две полосы движения в сторону Академического района оказались заблокированы. На этом участке сейчас серьезный затор. Пробка растянулась на два километра – до улицы Бардина.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды городского ГИБДД, на месте аварии уже работают инспекторы. Информации о пострадавших пока нет. Причины и обстоятельства ДТП выясняются, подробности будут позже.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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