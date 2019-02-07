Цуканову показали цех УВЗ в Нижнем Тагиле, где работал его предшественник

Сегодня полпред президента в УрфО Николай Цуканов побывал с рабочим визитом в Нижнем Тагиле. Первым пунктом программы стала школа № 34, которая прославилась после того, как в одном из классов обрушился потолок.

Цуканову, которого в поездке сопровождал губернатор Евгений Куйвашев, показали столовую и классы, в которых в этот день почти не было учеников – из-за холодов детям разрешено не ходить на занятия.

Затем делегация отправилась на аэродром Салку. Эта часть визита была закрыта для большинства СМИ. «Полномочный представитель главы государства и губернатор обсудили, в частности, вопросы, связанные с развитием выставочной деятельности в Нижнем Тагиле», – сообщили в департаменте информполитики региона.

После Цуканов и Куйвашев побывали на Уралвагонзаводе. Полпреду, в частности, показали сборочный цех УВЗ, где ранее работал его предшественник Игорь Холманских, а также музей бронетехники завода – там Цуканов осмотрел танки, в том числе легендарную «тридцатьчетверку».

Нижний Тагил, Екатерина Норсеева

Нижний Тагил. Другие новости 07.02.19

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