Тагильские заводы отчитались перед полпредом о программах по защите экологии

Сегодня в Нижнем Тагиле прошло совещание, посвященное экологической ситуации в Нижнем Тагиле. Перед полпредом по УрФО Николаем Цукановым отчитывались местные предприятия, их представители рассказывали, что делают, чтобы снизить вредное воздействие на окружающую среду. На местном уровне ранее был разработан план по снижению выбросов на 18,5 %. Для этого промышленникам придется потратить более двух млрд рублей.

Директор по координации природоохранной деятельности «Евраз» Максим Епифанцев рассказал о том, что за последние восемь лет компания потратила на модернизацию оборудования и экологические программы около 8,7 млрд рублей. «Многие помнят как Нижний Тагил в 90-е вошел в десятку самых загрязненных городов России по выбросам. После того, как началось падение производства, картина начала улучшаться, но реальные результаты дала только модернизация. Новое оборудование вводится с учетом требований экологии. Уже нет мартеновских цехов с рыжим дымом, закрыты старые доменные печи и коксовые батареи. Например, в прошлом году в начале марта мы ввели в строй самую современную в Европе доменную печь. Система очистки газов во много раз эффективнее прежней», – рассказал он.

По его словам, компания поддерживает строительство моста через пруд в Нижнем Тагиле, что в перспективе направит автомобильный поток не через центр города, что повлечет снижение выбросов выхлопных газов и тоже позитивно скажется на экологии города.

В «Евраз» намерены отказаться от сбросов технологической воды. «Мы выбрали стратегию, как будем вообще от них уходить. Организован проект по техперевооружению. Ориентировочно на это потребуется порядка четырех млрд рублей, но срок – десять лет. Это кровь комбината, мы на действующем производстве быстро не можем сделать все без сброса», – сообщил Епифанцев.

Первый заместитель главного инженера корпорации УралВагонЗавод Олег Андропов, в свою очередь, рассказал, что предприятие за последнее время снизило на количество выбросов в атмосферу на 18 тысяч тонн. «Ведется строительство цеха с очисткой водоснабжения и локальными системами очистки воды. Сброс в систему будет сокращен на 1,5 млн кубометров в год. С 2011 года сдаются на переработку отходы производства. За этот период передано 2,9 млн тонн. Выполняются работы по уменьшению ранее накопленных жидких отходов. Мы также полностью сдаем на переработку ртутьсодержащие лампы, электронику, а с этого года будет передаваться и полиэтилен – в 100% объеме. С целью восстановления нарушенных земель будут рекультивированы два объекта, по одному работа уже завершена», – добавил он.

Нижний Тагил, Екатерина Норсеева

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