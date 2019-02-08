В центре Екатеринбурга неизвестный скидывал снег с крыши на головы прохожих

Сегодня утром жители Екатеринбурга стали свидетелями очередного примера бесстрашия уборщиков снега. На улице 8 Марта молодой парень счищал снежную массу с крыши здания прямо на тротуар. Никакой страховки у экстремала-одиночки не было, как и опознавательных знаков работника коммунальных служб.

Как сообщили РИА «Новый День» очевидцы, неизвестный кидал снег прямо на головы прохожих. Люди были вынуждены обходить опасное место по проезжей части. На тротуаре не было ограждений, что является обязательным при проведении такого типа работ. Добавим, что нелегальная уборка снега проходила на крыше здания по 8 Марта, 21, где находится Информационно-туристический центр Екатеринбурга.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 08.02.19

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