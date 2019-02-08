Нет ни машины, ни денег: клиенты «Березовского привоза» рассказали, как работает схема по отъему имущества на авторынке

Жители Екатеринбурга рассказали, как на «Березовском привозе» организовали схему по отъему денег и имущества у граждан. В редакцию «Нового Дня» обратились клиенты авторынка, заключившие договор на продажу своего автомобиля. Агент должен был найти нового покупателя, деньги передать продавцу, а себе оставить процент. Однако по факту екатеринбуржцы лишились машины, а денег так и не увидели. «Машину на продажу мы выставили в октябре. В договоре значилась сумма 740 тысяч рублей. Агент нам сказал, что ее не покупают, и предложил снизить цену, и мы согласились. В декабре автомобиль был продан. По крайней мере, договор купли-продажи составлен от 22 декабря. Но мы не знаем, когда на самом деле состоялась сделка. Не исключено, что раньше, т.е. до снижения цены», ‒ рассказала владелица машины.

Но денег после сделки бывшие владельцы не увидели ‒ они не пришли до сих пор. «Сначала нам сказали, что деньги поступят через десять дней, потому что покупатель имеет право вернуть машину в этот срок, если у него возникнут претензии к ней, хотя в договоре ничего об этом сказано не было. Потом он сказал, что уехал на похороны. Потом ‒ что деньги задержал УБРиР, утверждая, что банк их крутит, хотя, по его словам, деньги были отправлены. Он нам присылал, как мы думаем, фальшивые платежные поручения ‒ их подделать просто. Он заходил в систему, делал скриншот, а потом отзывал платежное поручение. Мы полагаем, что была попытка мошенничества, очевидно, что он нас намеренно в заблуждение вводил. И в конце прошлой недели он прекратил врать и сказал, что денег нет, а когда появятся, он не знает», ‒ рассказала собеседница агентства.

Она сообщила, что заявление в полицию по этому факту уже написано. «Хотя его у нас не хотели принимать, пытались отправить в суд, потому что это гражданско-правовые отношения. Но юристы, с которыми мы говорили, объяснили, что одно другого не исключает ‒ мы будем обращаться с гражданским иском, если агент в досудебном порядке не вернет деньги. Но и уголовное дело тоже должно быть – мы так просто эту историю не отпустим», ‒ объяснила экс-владелица машины.

Сложность ситуации заключается в том, что «Березовский привоз» работает с продавцами не напрямую, а через агентские фирмы. Та, с которой заключили договор собеседники агентства, зарегистрирована в частной квартире, а уставной капитал конторы ‒ 10 тысяч рублей, и взыскать по гражданскому иску деньги будет трудно. «Березовскому привозу» ничего не стоит избавиться от конкретного проколовшегося агента и продолжать работать по старой схеме, в отличие от автосалонов, где есть и ответственность, и капитал, и дилерские соглашения», ‒ заключила собеседница «Нового Дня».

Ранее екатеринбургские автолюбители уже жаловались на происходящее на «Березовском привозе». В частности, форумчане рассказывают, что авторынок зарабатывает на стоянке машин. «Подстава полная. Позвонил нам агент, пообещав, что у него уже есть покупатель на наше авто, поверили, оставили авто, заключив с ним договор. Каждый раз, когда мы ему звонили, говорил, что «внесли задаток за авто, подождите». В очередной раз позвонили ему, он, естественно, опять рассказал нам сказку о задатке, мы не поверили и поехали забирать свою машину. Когда приехали, выяснили, что агент вообще находится в отпуске уже как неделю, пошли посмотреть наше авто ‒ оно стоит без ценника, ничего не указано, ни год, ни цена. Как продается, вообще не понятно. Выяснили, что пока наш агент в отпуске, у него доверенное лицо ‒ другой агент, который сказал, что без разрешения коллеги авто наше нам не отдаст. Пришлось просто уже со всеми ругаться, вплоть до угроз вызова полиции. На следующий день авто наконец-то отдали, естественно, содрали за стоянку ‒ видимо, за счет этого и живут. Обратились непосредственно на авторынок, нам ответили: «Это не мы, это наши арендаторы, что же вы им авто свое отдаете», ‒ пишет жительница города Наталья.

Некоторые владельцы машин тоже рассказывают, как лишились имущества, выставляя машину на «Березовском привозе». «Я отдал машину в октябре 2012 года на продажу. Прошло два месяца, результата нет. Я приехал забирать. Когда заглянул в машину, обнаружил, что зимней резины и ковриков запасных, которые я в ней оставлял, уже нет. Сотрудники утверждают, что ничего не было и никакой ответственности они не несут. Акт приемки не был составлен должным образом ‒ не знаю, случайно или намеренно. Говорят, что я должен был его попросить. Вызвал полицию, написал заявление. Когда забирал машину, сотрудники устроили цирк с выдачей, переписали каждую царапину. Бензин в машине, кстати, был вообще на нуле. Они, я так понял, сидят в машинах, которые продают на улице, и греются. Сам видел, как продавец сидел в заведенной машине, на которой было написано объявление о продаже. В общем, «удачно» попытался продать машину: два месяца простояла, отдал около 1500 рублей за стоянку за это время, около 30 тысяч надо сейчас на новые колеса, и ковриков стоимостью 5 тысяч рублей не стало», ‒ рассказывал пользователь форума «Общение владельцев иномарок» Jeep700.

Екатеринбург, Елена Сычева

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