На Урале бухгалтер кофейни вытащила из кассы 6 миллионов и просадила их в казино

В Каменске-Уральском будут судить бухгалтера кофейни за похищение денег.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, женщина обвиняется в преступлении по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере». По версии следствия, обвиняемая с марта 2015-го по октябрь 2018-го перечисляла деньги кофейни на свой банковский счет. Женщина работала в этой компании главным бухгалтером. Всего она похитила более 6 миллионов рублей. Практически все деньги она потратила на интернет-казино.

Бывшая бухгалтер вину признала. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Красногорский районный суд Каменск-Уральского. Санкция статьи предусматривает наказание за данное преступление в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Каменск-Уральский, служба информации

Каменск-Уральский. Другие новости 08.02.19

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