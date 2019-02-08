На Урале вынесли приговор группе наркодельцов – ее создатель чуть не умер во время производства

В Кировграде суд вынес приговор членам организованной группы, которая занималась производством наркотиков. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе областной прокуратуры, обвиняемых было двое ‒ Ессения Белолипецкая и Никита Тупицын. Криминальный бизнес они начали в июле 2017 года. Тупицын нашел поставщика лабораторного оборудования реактивов и прекурсоров, а Белолипецкая оформила и оплатила все заказы. Подпольную лабораторию оборудовали в дачном кооперативе «Снежный» в семи километрах от Кировграда на втором этаже двухэтажного коттеджа, за аренду которого владельцам платили 50 тысяч рублей в месяц. Производство заработало в сентябре 2017-го.

Уже в декабре того же года Тупицын и Белолипецкая выпустили первую крупную партию наркотиков общей массой больше 4,1 кг. Планировалось, что они будут продавать вещества через интернет с помощью системы «закладок» в Свердловской области и Пермском крае. Но план пошел насмарку, потому что сам «лаборант» чуть не умер, надышавшись парами ядовитых веществ, их которых готовили наркотики. Белолипецкую задержали у больницы, куда она привезла своего подельника в состоянии комы. «Подозреваемая была задержана представителями МВД 19 декабря 2017 года неподалеку от приемного покоя местной больницы. Около недели чудом выживший Тупицын пробыл в реанимации под охраной. При производстве наркотиков в своем подпольном цехе он надышался парами, вероятно, противогаз, который он использовал, был недостаточно герметичен», ‒ сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Когда сыщики нагрянули с проверкой, обнаружили там весы, колбы и другой инвентарь, а также 3,295 кг сухой синтетики и 7,147 кг ингредиентов для изготовления наркотиков. «Сотрудники полиции арестовали в доход государства дорогостоящий «Лексус», на котором передвигался хозяин лаборатории, который, кстати, даже не имел водительских прав. Выявили и задержали «предпринимателя» старший оперуполномоченный группы по борьбе с наркотрафиком ОВД Кировграда майор полиции Алексей Типикин, оперуполномоченный того же подразделения старший лейтенант полиции Андрей Финчук и их коллега из уголовного розыска капитан полиции Иван Иконников», – отметил полковник Горелых.

Сегодня суд признал Тупицына и Белолипецкую виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети, организованной группой, в особо крупном размере» и ч. 2 ст. 228.3 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение и перевозка прекурсоров наркотических средств, в особо крупном размере». Тупицыну назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет со штрафом в размере 450 тыс. рублей. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима. Белолипецкой дали 12,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, также она выплатит штраф в размере 300 тыс. рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Как уточнили в пресс-службе облпрокуратуры, приговор в законную силу еще не вступил.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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