Владимир Путин произвел кадровые перестановки в судебном корпусе

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении федеральных судей практически во всех регионах РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», председателем Центрального окружного военного суда, расположенного в Екатеринбурге, назначен Александр Каргин.

Зампредседателя Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга назначена Вера Попова, председателем Верхотурского районного суда – Анна Боброва, зампредседателя Железнодорожного районного суда Екатеринбурга – Михаил Осокин, председателем Ивдельского городского суда – Наталья Фаренбрух, председателем Нижнетуринского городского суда – Наталья Болдырева, председателем Туринского районного суда – Елена Сергеева.

Также судьями Ленинского райсуда назначены Татьяна Макарова и Марина Тюкова, а судьей Первоуральского горсуда – Алла Бородулина.

Москва, Екатеринбург, служба информации

Москва, Екатеринбург. Другие новости 08.02.19

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