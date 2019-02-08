Житель Екатеринбурга «подарил» медикам первого в этом году клеща (ФОТО)

Специалисты Свердловского центра эпидемиологии встретились с первым в этом году клещом, которого принес им екатеринбургский коммерсант, владелец ТС «Елисей» Александр Оглоблин.

О своем приключении Александр сам рассказал на своей странице в инстаграме: «Давеча заработал сомнительную славу в Свердловском центре эпидемиологии как первый человек, которого укусил клещ в этом 2019 году в нашей области! На улице было -32С, а я туда приехал с клещом, чтоб проверить этого «товарища», которого снял со своего живота, на вирусы... Оказался чист, и невинен... Как я, так и Клещ, которого я похоже привез из Сочи!))».

Фото из инстаграма Александра Оглоблина

Как уже сообщал «Новый День», в 2018 году в Свердловской области первый случай укуса клеща был зарегистрирован 4 апреля. Тогда пострадал житель Нижнесергинского района.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 08.02.19

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