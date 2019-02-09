Стою на полигоне в лыжи обутый: где стреляли танки, теперь бегают свердловские vip (ФОТО)

Сегодня в Нижнем Тагиле на полигоне «Старатель», где когда-то проходила статусная для региона выставка вооружений Russian Arms Expo, состоялась «Лыжня России».

В рамках спортивного мероприятия прошло шесть забегов – четыре профессиональные (среди мужчин и женщин на 10 км, а также среди юниоров – по 5 км для юношей и для девушек) и два любительских, в том числе масс-старт и vip-гонка. Дистанцию для новичков подобрали символичную – 2022 метра, в честь грядущего 300-летия Нижнего Тагила, который отпразднует трехсотлетие раньше Екатеринбурга на один год.

В масс-старте приняли участие дети с флагами разных стран мира – Черногории, США, Эстонии, Аргентины, Канады, Великобритании, и так далее. Как пояснили «Новому Дню» организаторы, так проаннотировали следующее крупное спортивное событие, которое пройдет в регионе в марте – турнир по дзюдо «Большой Шлем». Старт гонке дали из гаубицы, а на финише участников встречала ящерица Дзюдан и безымянный медведь, представляющий Свердловскую область.

Среди VIP, вставших в этот день на лыжи, были чиновники регионального правительства во главе с губернатором Евгением Куйвашевым. В частности, вице-губернатор Алексей Орлов, министр спорта Леонид Рапопорт, глава минсоцполитики Андрей Злоказов. Впрочем, они пришли на лыжню в числе последних. Первыми на стартовой поляне появились хозяева площадки – мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев в компании подчиненных. На лыжи поставили и гонщика, участника ралли «Дакар» Сергея Карякина.

Другой звездный спортсмен – биатлонист Антон Шипулин, который недавно сообщил о завершении карьеры, – участвовал в профессиональном забеге. До последнего не было ясно, примет ли он участие в «Лыжне», поскольку на этой неделе он во второй раз стал отцом и предполагалось, что он захочет побыть с семьей. На финише Шипулин был селфи-звездой № 1. Вторым по популярности персонажем, с которым участники и зрители «Лыжни» хотели сделать фотографию, стал губернатор Куйвашев.

А вот с главой свердловских единороссов Виктором Шептием почему-то никто делать селфи не хотел, поэтому он сам взял телефон в руки и сделал «себяшку» с Карякиным.

Нижний Тагил, Екатерина Норсеева

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