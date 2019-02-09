В Екатеринбурге затопило подстанцию, от которой питаются троллейбусы

Администрация Екатеринбурга предупреждает о перебоях в движении транспорта из-за коммунальной аварии в микрорайоне Химмаш. Как рассказали в пресс-службе администрации города, из-за аварии на теплосети произошло подтопление электроподстанции, питающей электротранспорт на Химмаше. Транспорт переключили на резервную подстанцию с понижением нагрузки.

С 11 февраля интервалы движения троллейбусов N 1 и N 6 будут увеличены – до полного устранения последствий аварии и просушки оборудования. Перевозчикам, которые обслуживают автобусные маршруты N 19, N 38 и N 039, дали указание увеличить количество транспорта.

В мэрии также уточнили, что авария коснулась только электроподстанции, жилые дома от этой теплосети не питаются.

Екатеринбург, служба информации

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