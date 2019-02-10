В Каменске-Уральском наркоман обиделся на медиков и «заминировал» дом

В Каменске-Уральском сегодня силовики искали в жилом доме взрывное устройство. Об угрозе взрыва сообщил местный житель, недовольный работой скорой помощи.

Жители Каменска-Уральского в соцсетях обсуждают произошедшее около дома на улице Белинского – сегодня днем туда приехали полицейские, сотрудники ФСБ и МЧС. Якобы в доме искали бомбу. Ситуацию прокомментировали в ГУ МВД по Свердловской области. «Во-первых, хочу успокоить жителей и гостей Каменска-Уральского и свердловчан в целом. Никакого террориста, к счастью, в Каменске-Уральском по факту не оказалось. Из квартиры, где проживает шутник, сегодня поступила заявка в больницу от мужчины, чтобы приехали к супруге, ей стало плохо. Когда медики приехали, хозяин жилища попросил оформить больничный для жены. А так как они оба находились в нетрезвом состоянии, естественно, этого делать никто не стал. Тогда разгневанный «джентльмен» и ошарашил медиков сообщением криминального характера», – рассказал глава пресс-службы главка Валерий Горелых. Сотрудники скорой вышли из квартиры и вызвали полицию. Мужчина, о котором идет речь, отбывал срок за преступления, связанные с наркотиками, состоит на учете в медучреждении из-за зависимости. Устроить «минирование» он решил, будучи в неадекватном состоянии.

«Сведения криминального характера подобного типа всегда подлежат очень тщательной проверке как со стороны сотрудников МВД, так и наших коллег из ФСБ и иных взаимодействующих органов. Именно этим обстоятельством и вызвано прибытие стражей правопорядка на указанный «шутником» адрес. Его личность сыщиками уголовного розыска была оперативно установлена, в настоящее время он задержан и доставлен для разбирательства в райотдел полиции. По итогам начавшейся проверки органы внутренних дел Каменска-Уральского примут соответствующее процессуальное решение. Еще раз отмечу, в реальности ни людям, ни зданиям никакой угрозы не было, как не было и найдено никаких опасных или взрывных устройств, о которых сообщил подозреваемый», – добавил Горелых.

Каменск-Уральский, служба информации

Каменск-Уральский. Другие новости 10.02.19

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