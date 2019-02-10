В Алапаевске горит деревянный дом: эвакуировано 23 человека (ФОТО)

В Алапаевске загорелась деревянная двухэтажка. Все жильцы эвакуированы, двое надышались угарным газом.

В Алапаевске на улице Крылова около четырех часов дня загорелся двухэтажный 8-квартирный дом. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, по предварительной причине пожар начался в квартире на втором этаже, по деревянным перекрытиям огонь перешел на кровлю.

Из горящей квартиры спасли двух человек, они надышались продуктами горения, но их уже осмотрели медики, госпитализация не потребовалась. Всего из дома эвакуированы 23 человека. Администрация города подготовила для них места в общежитии техникума, но пока все люди разместились у родственников.

Площадь пожара составила 300 кв. метров. На месте работают 34 человека, 13 машин. В 17:09 огонь локализовали, тушение продолжается.

Алапаевск, служба информации

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