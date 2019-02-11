В Екатеринбурге обсудят реновацию сквера на улице Белинского (КАРТА)

В Екатеринбурге на этой неделе пройдут публичные обсуждения обновления сквера на улице Белинского. В них могут принять участие все жители города ‒ мероприятие пройдет в 16:00 в здании управы Октябрьского района на Луначарского, 217, в пятницу, 15 февраля.

До этого дня администрация района принимает «предложения по формированию общественного пространства» ‒ эскизы и замечания можно отправлять на почту sk.belinsky@gmail.com.

Напомним, ранее жители Екатеринбурга обратили внимание на обезображенные тополя в сквере ‒ их обрезали сотрудники благоустройства мэрии, оставив голые стволы.

Екатеринбург, Елена Сычева

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