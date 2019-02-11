Екатеринбургская епархия отметит свой день рождения торжественным актом и фотовыставкой

Екатеринбургское духовенство сегодня отмечает 134-летие со дня основания епархии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе епархии, утро началось с того, что митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл возглавил архиерейскую Божественную литургию в Александро-Невском соборе Ново-Тихвинского женского монастыря. В 12:30 состоится торжественный акт, посвященный 134-летию Екатеринбургской епархии, прессу на него не пригласили. В пресс-службе пояснили, что имеется в виду торжественное праздничное собрание духовенства.

Кроме того, сегодня в городе откроются две фотовыставки, посвященные истории епархии. Ключевое место в экспозициях занимают Царские дни – 2018 и прошлогодний визита патриарха Всея Руси Кирилла.

Екатеринбург, служба информации

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