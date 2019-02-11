Welcome back: у «КП-Урал» новый старый директор

В уральском филиале «Комсомольской правды» снова сменился директор. С 12 февраля пост займет Мария Базунова. Медиаменеджер хорошо известна в Свердловской области ‒ несколько лет она возглавляла муниципальную газету «Знамя Победы» в Сухом Логу, а в 2017-м перешла на работу в «Комсомолку».

Сначала Базунова занимала пост директора «КП-принт» в Екатеринбурге, в августе 2018-го перешла на работу в Пермь, где стала руководить всем филиалом. По ее словам, поставленные перед ней руководством задачи по подразделению в Прикамье были выполнены, поэтому она вернулась в Екатеринбург.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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