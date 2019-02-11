В жилье екатеринбурженки забаррикадировались бывшие владельцы, выселенные по суду (ВИДЕО)

Жительница Екатеринбурга не может попасть в собственную квартиру, так как в ней обосновались бывшие собственники. Семейная пара не смогла расплатиться за ипотеку и по решению суда должна была освободить жилплощадь, но стала противодействовать приставам. Должники вскрыли новые замки, заперлись изнутри и теперь угрожают новой владелице жилища. Женщина обратилась с заявлением в полицию.

Как рассказала РИА «Новый День» Екатерина, речь идет о квартире в доме по улице Комсомольской. Супруги С. приобрели ее в кредит в 2008 году, но не платили банку. Возникнувший долг банк в 2015 году переуступил Екатерине, заключив с ней договор. Ипотечная квартира в итоге была выставлена на торги, но ее никто не купил. Спорная недвижимость отошла екатеринбурженке как взыскателю в счет погашения долга. В 2017 году женщина оформила право собственности на квартиру и подала иск о выселении прежних владельцев. В марте 2018 года ее требования удовлетворил Кировский районный суд, а в августе того же года подтвердил Свердловский областной суд. Но, даже имея на руках все документы, Екатерина до сих пор не может зайти в свою квартиру.

Выселенные жильцы отказываются выезжать из квартиры

«В рамках исполнительного производства по решению суда мы несколько раз предупреждали должников об освобождении жилого помещения. Но они не шли на контакт. 30 января мы выехали по адресу, нам никто не открыл. В присутствии понятых на дверь наклеили требование

с предупреждением о дате и времени принудительного исполнения решения суда. И опять никто с нами не связался. Второй визит был 6 февраля, и должников опять не было дома. Пришлось демонтировать двери, проводить опись имущества и опечатывать квартиру. Я передал акт собственнице жилья», – описал процедуру в беседе с агентством пристав Александр Никитин.

Вечером того же дня Екатерина снова приехала в квартиру, и на этот раз застала своих оппонентов. По ее словам, бывший собственник Илья С. вместе с двумя монтажниками вскрыл новые замки и заявил, что прописан в этой квартире.

«Я спросила, понимает ли он, что совершает уголовное преступление? В ответ он начал мне угрожать, посылал матом, обращался на «ты». Я вызвала полицию, через полчаса повторила вызов. Наряд прибыл через 20 минут. К этому моменту монтажники уже уехали, а Илья С. закрылся в квартире. На требования полиции открыть дверь он сказал, что заклинило замок. Просунул им копии ненастоящих решений суда, по которым я якобы не имею права на квартиру. Документы на право владения жильем не предоставил. Полицейские составили протокол и уехали. Уже в первом часу ночи я обратилась с заявлением в полицию, приложила копии акта о передаче квартиры в пользование и ответственного хранения вещей находящихся в ней, а также копию решения областного суда о выселении супругов из квартиры. Полицейские мне сказали, что это не относится к их деятельности, так как проникновение в чужую квартиру, опечатанную приставами, находится в рамках гражданско-правовых отношений. До сих пор мне не позвонил даже участковый. В дежурной части заявили, что не в курсе моего дела», – рассказала Екатерина.

По словам Никитина, решить вопрос могут только правоохранительные органы. «Честно говоря, я редко сталкивался с такими случаями, чтобы должники занимали опечатанную квартиру. Вроде люди образованные, но так себя ведут», – удивился пристав. Екатерина заявила, что если полиция продолжит бездействовать, она напишет жалобу в прокуратуру.

Собеседница агентства утверждает, что волокита с освобождением квартиры связана с тем, что супруга Ильи работает в судебной системе. Корреспонденту РИА «Новый День» удалось дозвониться до Светланы С., но она заявила, что не будет давать никаких комментариев.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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