ОНФ нашел в Свердловской области 320 нелегальных свалок мусора

В Свердловской области есть минимум три сотни несанкционированных свалок. К такому выводу пришли эксперты местного отделения Общероссийского народного фронта. «В настоящее время на «Интерактивной карте свалок» по территории Свердловской области нанесено 320 очагов несанкционированного скопления отходов», ‒ сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ОНФ.

Все несанкционированные свалки при этом должны быть включены и в территориальную схему, составленную Министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области. В последней редакции документа на территории региона было обозначено больше 400 точек.

Напомним, ликвидация нелегальных свалок с января этого года стала обязанностью региональных операторов. Выявив такую, представители регоператора должны найти собственника земли и дать ему 30 дней на устранение. Если по истечении этого срока владелец участка не выполнил требование, региональный оператор должен найти подрядчика для ликвидации свалки на основании конкурса, а затем выставить счет собственнику земли и, если требуется, взыскать затраты по суду.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 11.02.19

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