В Башкирии поставили странную копию екатеринбургского «Черного тюльпана»

В Башкирии в городе Салавате открыли памятник воинам-интернационалистам. Как сообщает портал «Уфа онлайн», спонсором и заказчиком выступило предприятие «Газпром нефтехим Салават», церемония прошла 9 февраля в торжественной обстановке.

Однако жители города остались недовольны скульптурой. Многие сочли, что она является неудачной копией екатеринбургского «Черного тюльпана» авторства Константина Грюнберга.

«Это примитивная, топорная работа. Создается впечатление, что скульптуру сделал пьяный дядя Вася в гараже при свете одинокой, тусклой лампочки. А еще возмущает то, что на эскизе он выглядел совершенно по-другому: красивый, аккуратный, с высокой детализацией, а вышло так», ‒ цитирует портал одного из местных жителей.

Известно, что автором салаватской скульптуры стал Артем Будаков. Порталу «Собкор 02.ru» он объяснил, что монумент вырезался вручную болгарками из цельного гранита, и надо полагать, в этих условиях создать схожесть камня с человеком было непросто.

«Мало того, что у героя памятника нарушены все пропорции человеческого тела, и скульптурный воин больше смахивает на карлика-акробата, сумевшего закрутиться в крендель, так еще и его непомерно большая голова и четырехпалые руки имеют зеленый оттенок», ‒ сообщает издание.

Местные жители уже окрестили памятник Халком. Отметим, что спонсоры выделили на его изготовление и установку 2 млн рублей.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 11.02.19

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