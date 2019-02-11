Гостей «Иннопрома» заманят на слет казаков (ФОТО, ВИДЕО)

Под Екатеринбургом, в Арамильской слободе, в этом году пройдет первый на Урале международный фестиваль казачьей культуры. Его дата совпадает с днями проведения «Иннопрома» – казаки планируют, что высокие гости после осмотра достижений промышленности захотят посмотреть на традиционные казачьи конкурсы.

Как отдохнуть с казаками

Как рассказал атаман станицы Арамильской Василий Стародубцев, в Арамили казачий форпост появился за полвека до строительства первых городов, здесь были крепость, хозпостройки, церковь. Год назад рядом с историческим местом воссоздали острог. На его территории в первых числах июля пройдет первый на Урале международный казачий фестиваль. Ждут представителей российского, украинского, казахстанского казачества.

Василий Стародубцев

Приехать должен будет и француз Паскаль Жерар. Это «настоящий» казак – гражданин Франции влюбился в казачку, а затем и сам принял присягу. Теперь у француза есть официальный статус – он специальный корреспондент Оренбургского войскового казачьего общества во Франции.

По словам атамана Стародубцева, ожидается около трех тысяч посетителей на фестивале – среди них ждут высоких гостей «Иннопрома»: слет казаков специально по датам подгадали под промышленную выставку – страной-партнером в этом году будет, напомним, Турция. Развлекать их будут традиционными казачьими конкурсами – фланкировка шашкой, кулачные бои, детские состязания и т.д. А заодно иностранцев накормят борщом, салом и предложат национальные напитки. Зарисовку будущего фестиваля смотрите на видео.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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