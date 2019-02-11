Депутат рассказал, как в больнице скрыли массовую инфекцию у новорожденных (ДОКУМЕНТ)

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Ионин рассказал, что в декабре прошлого года в Екатеринбургском клиническом перинатальном центре произошла вспышка острой кишечной инфекции. По его словам, руководство медучреждения скрывало этот факт. «В середине декабря получил несколько обращений от пациенток перинатального центра в Екатеринбурге. Мамы жаловались на вспышку острой кишечной инфекции. При этом карантин не объявлялся, хотя у детей были все симптомы: высокая температура, рвота, понос. По словам обратившихся, сотрудники центра в частных разговорах подтвердили, что не хотят огласки, потому что нужно выполнить план по пациентам. А если отделение закроется, то медики не получат премиальную часть выплат», ‒ написал Ионин в своем фейсбуке.

Он связался с управлением здравоохранения города, однако в горздраве заявили, что «в течение прошедших трех месяцев групповой заболеваемости острыми кишечными инфекциями... не зарегистрировано». Письмо с ответом пришло парламентарию 22 декабря. Тогда он обратился в Роспотребнадзор. Сотрудники ведомства провели проверку и подтвердили, что вспышка ОКИ все же была. «Информация, в нарушение всех требований, была скрыта. Не была проведена немедленная изоляция больных, а также не установлено отдельное медицинское наблюдение за детьми, подвергшимися риску инфицирования. Также несвоевременно и не в полном объеме проведены дезинфекционные мероприятия. Если честно – просто жуть какая-то. Что за отношение к детям!? Понятно, что Роспотребнадзор сейчас выдал предписание и оштрафовал перинатальный центр, но, считаю, его руководство должно понести более существенное наказание. Какое ‒ пусть решит прокуратура, куда мною направлен депутатский запрос на основании итогов проверки Роспотребнадзора», ‒ добавил Ионин.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 11.02.19

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