На Урале судят пенсионера за ДТП с его коровой

В свердловском городе Качканаре судят пенсионера Геннадия Серегина за ДТП с коровой. Инцидент произошел 31 августа прошлого года. Пожилой мужчина переводил через дорогу животное, в этот момент по проезжей части двигался автомобиль Ford. Пенсионер успел отпустить повод и отскочить от иномарки, а вот корова осталась на месте ‒ автомобиль врезался в нее. «От сильного удара корова отлетела на приличное расстояние», ‒ пишет газета «Новый Качканар».

По словам Серегина, приехавшие на место ДТП сотрудники Госавтоинспекции составили протокол, в котором значилось, что виновник аварии – хозяин коровы. «Я был, конечно, в шоке. У меня вся корова в крови, получила сильные травмы. Мне потом пришлось ее убрать, конечно. Я остался без коровы, да еще и виноват. Не понимаю: за что меня будут судить? Я два раза ходил к начальнику ГИБДД, спрашивал, за что мне выписали протокол. Он обещал разобраться, но так и тишина», ‒ цитирует владельца животного издание.

Газета не уточняет, где именно переходили дорогу пенсионер и его корова, однако протокол был составлен по ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ «Нарушение ПДД лицом, управляющим велосипедом, либо возчиком или другим лицом, непосредственно участвующим в процессе дорожного движения». Штраф по этой статье ‒ 800 рублей. Владелец Ford же требует взыскать с пенсионера деньги, потраченные на ремонт машины, ‒ 400 тысяч 498 рублей, а также госпошлину 7 205 рублей и траты на юриста 8 тысяч рублей. Как пишет газета, автомобилист обращался в страховую компанию, но та в выплате отказала, поскольку виновник аварии был установлен.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 11.02.19

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