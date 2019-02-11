В Кольцово задержали предпринимателя, пытающегося провезти около 300 деталей для телефонов

Кольцовские таможенники задержали пассажира рейса Екатеринбург – Баку в «зеленом» коридоре с сотнями деталей для телефонов. По данным пресс-службы УТУ, житель Азербайджана попытался пронести два чемодана. На контроле он положил их в интроскоп, где инспекторы увидели, что в багаже мужчина перевозит около 300 комплектующих деталей для сотовых телефонов: порядка ста сменных экранов, около сотни чехлов для телефонов, несколько десятков аккумуляторов и еще несколько десятков аксессуаров.

Мужчина объяснил, что он предприниматель и владеет магазином в Перми. А детали якобы вывозит в Азербайджан как бракованные, рассказывают в пресс-службе Уральского таможенного управления. Все комплектующие изъяты. Их отправят на экспертизу для определения стоимости. Кроме того, таможенники запросят информацию у правообладателей товарных знаков, чтобы определить подлинность изделий.

«По законодательству без декларирования иностранцы могут перевозить не более двух сотовых телефонов. Но здесь явно видно, что это товарная партия. За недекларирование предпринимателя ждет штраф в размере от половины до двукратного превышения стоимости товара. Это будет зависеть от того, как часто летал гражданин. Если он предприниматель и постоянно выезжает за рубеж, то он должен быть знаком с таможенными правилами», – рассказал Дмитрий Шишкин, начальник таможенного поста «Аэропорт Кольцово (пассажирский)».

Екатеринбург, служба информации

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