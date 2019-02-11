На Урале подняты по тревоге расчеты ракетных комплексов «Искандер-М»

Расчеты комплексов «Искандер-М» ракетной бригады Центрального военного округа, дислоцированной в Свердловской области, подняты по тревоге в рамках начавшегося командно-штабного учения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ЦВО, военнослужащие скрыто переместились в назначенные позиционные районы, завершили оборудование и маскировку стартовых позиций, заступили на боевое дежурство. В ходе учения расчеты отработают нанесение одиночных и групповых электронных ракетных ударов по критически важным объектам условного противника, выполнение противоогневых маневров.

В учении, которое продлится до конца недели, задействованы свыше 300 военнослужащих и около 100 единиц техники.

Оперативный тактический ракетный комплекс «Искандер-М» способен поражать цели на дальности до 500 км. Предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, аэродромов, командных пунктов и объектов инфраструктуры.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 11.02.19

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