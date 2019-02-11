Феерическая победа «Автомобилиста»: шесть заброшенных шайб и камбэк Коваржа

Екатеринбургский «Автомобилист» в невероятно трудном и напряженном матче на домашнем льду переиграл нижегородский «Торпедо» со счетом 6:5 и впервые в своей истории выиграл дивизион Харламова в КХЛ. По ходу встречи уральцам пришлось отыгрываться с 2:4 и дважды менять вратаря.

Первый период обе команды провели ровно, присматриваясь друг к другу. Гости первыми открыли счет на 16-й минуте, удачно реализовав большинство, но нападающий «Автомобилиста» Евгений Грачев еще до перерыва сумел восстановить паритет. Голевая феерия началась уже во второй двадцатиминутке. За 60 секунд соперники забросили три шайбы, и на этот раз преимущество было у «Торпедо». Результативными бросками поочередно отметились Антон Волченков, Иван Вишневский и Кирилл Ураков.

На экваторе матча Владимир Галузин забросил еще одну, четвертую шайбу «Торпедо», и положение «Автомобилиста» стало угрожающим. Тренерский штаб екатеринбуржцев принял решение заменить вратаря – в рамку вместо Якуба Коваржа встал Андрей Макаров. Сразу после этого «шоферы» начали безумный отыгрыш, забив за 10 минут три шайбы. Успех праздновали Дэн Секстон, Денис Казионов и снова Евгений Грачев.

Начало третьего периода вновь стало драматичным для хозяев. Андрей Макаров получил повреждение и был вынужден покинуть лед, в ворота вернулся Якуб Коварж. Чешскому голкиперу пришлось нелегко – нижегородцы отчаянно штурмовали зону «Автомобилиста». Передышка наступила только к 50-й минуте, когда Найджел Доус и Дэн Секстон на двоих соорудили шестой гол в ворота «Торпедо». Гости не сдавались до последнего. За пять минут до финальной сирены Денис Паршин один на один убежал к воротам Коваржа и забросил шайбу. Но преимущество в счете позволило «Автомобилисту» добиться победы в основное время и досрочно выиграть дивизион Харламова. Своего ближайшего преследователя – «Ак Барс» – екатеринбуржцы опережают на 12 очков.

«Благодарен команде за проявленный характер, отыгрывались постоянно. Сегодня неплохо играли на пятаке, голы хорошие забили с помехой и с добивания. То, чего мы весь сезон добиваемся – сегодня выстрелило. Были, конечно, и проблемы в обороне, показали веселый хоккей, для болельщиков особенно. Одиннадцать голов не в каждой игре увидишь. По игре не скажу, что в атаке было плохо. В обороне, конечно, надо прибавлять. Поздравляю команду и болельщиков, дивизион сегодня выиграли. Так что на позитивной ноте», – отметил главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов.

катеринбург, Валентина Ярославцева

катеринбург. Другие новости 11.02.19

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