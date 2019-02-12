В Серове бушует свиной грипп – закрыты садики и школы

Серовский отдел Роспотребнадзора по Свердловской области констатирует троекратный рост острых респираторно-вирусных заболеваний по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным мониторинга, за прошлую неделю зарегистрирован 1 321 случай ОРВИ.

«По данным исследований, в 99% случаях определяется вирус H1N1, известный как «свиной грипп». Отмечу, что этот штамм входит в состав современных вакцин и болеют лишь непривитые горожане», – рассказала «Новому Дню» специалист-эксперт Серовского отдела Роспотребнадзора Мария Шишкова.

На текущий момент в городе на карантин закрыты 55 классов в 10 школах, а также 32 группы в 14 детских садах.

Серов, РИА «Новый День», служба информации

Серов. Другие новости 12.02.19

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