В центре Екатеринбурга в 70 домах пропало отопление

В центре Екатеринбурга из-за коммунальной аварии около 70 домов остались без отопления и горячей воды. На месте уже работает ремонтная бригада, проблему решить должны к ночи.

Под отключение попали здания в районе Дома кино. Как рассказали в Екатеринбургской теплосетевой компании, произошла разгерметизация трубопровода на ул. Красноармейской. На месте уже работают 12 специалистов, задействованы шесть машин спецтехники.

«Работы ведутся без отключения потребителей. На период ремонта отопление и горячее водоснабжение будут подаваться со сниженными параметрами: температура воды составит около плюс 50 градусов», – рассказали энергетики.

Планируется, что теплоснабжение будет полностью восстановлено сегодня, до 23:00. За это время, учитывая потепление, квартиры промерзнуть не должны.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 12.02.19

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