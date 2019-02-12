Полиция ищет серийного угонщика дорогих иномарок (ФОТО)

Полиция Екатеринбурга ищет подозреваемого в серии угонов дорогих иномарок.

Как сообщили РИА «Новый День» в УМВД по Екатеринбургу, в кражах подозревается ранее неоднократно судимый житель города 1984 года рождения. В ходе предварительного следствия установлено, что с сентября 2016 года по август 2017 года злоумышленник угнал четыре автомобиля: Toyota Land Cruiser 200, Lexus LX 570, Lexus NX 200 и Infinity FX30D. Три автомобиля, за исключением Infinity, угонщик успел продать. Последний сыщикам удалось вернуть законному владельцу. При этом общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил порядка 8 млн рублей. Владельцы незаконно проданных машин заявили гражданские иски.

Подозреваемый объявлен в розыск, его местонахождение неизвестно. Приметы: худощавое телосложение, рост 170 – 180 см, на вид около 30 лет, волосы короткие темные, глаза карие. По некоторым данным, мужчина может скрываться в Москве или на территории Екатеринбурга, или в Свердловской области.

Всем, кто располагает какой-либо значимой информацией о местонахождении злоумышленника, просим обращаться в органы внутренних дел по телефонам: (343)263-17-03 (следствие), (343)294-14-94 (дежурная часть) либо 02. Конфиденциальность гарантируется.

Екатеринбург, служба информации

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