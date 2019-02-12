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Среда, 13 февраля 2019, 23:52 мск

Новости Екатеринбург

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Из-за пожара в переулке Базовом погибли двое мужчин

Минувшей ночью в многоквартирном доме в переулке Базовом произошел пожар. По данным МЧС, огнем было охвачено 15 кв. м. Горело домашнее имущество, повреждена внутренняя отделка квартиры, расположенной на третьем этаже. «В результате пожара погиб один человек – мужчина. Еще один человек получил ожоги», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Второго пострадавшего доставили в ГКБ №40 с ожогами и отравлением продуктами горения. Ночью мужчина скончался. Врачи диагностировали у него поражение 95% поверхности тела. Мужчина умер от термических ожогов, несовместимых с жизнью, рассказали в медицинском учреждении.

В тушении пожара участвовали 3 единицы техники, 13 человек. Из здания эвакуировали по лестничным маршам 11 жителей дома, 4 из них потребовались маски «Самоспасатели».

Екатеринбург, служба информации

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