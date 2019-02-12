В Артинском районе на пожаре погиб ребенок

В деревне Артинского района загорелся дом, в котором находились трое детей и дедушка. Во время тушения спасатели обнаружили труп четырехлетнего малыша.

ЧП случилось накануне, около 8 часов вечера, в доме на улице Береговой в деревне Конево. По сообщению МЧС, выгорел дом на площади 110 кв. метров, надворные постройки. Огонь локализовали в течение получаса после сообщения о пожаре. Однако в огне погиб ребенок.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, во время тушения пожарные обнаружили труп мальчика 2015 года рождения. Всего в доме было трое детей – 2012, 2015 и 2016 годов рождения. Их мать была на работе, за малышами приглядывал дедушка 1960 года рождения. В СУ СК по Свердловской области уточнили, что мужчина вывел из дома двоих детей, но спасти третьего не смог.

По предварительным данным, семья на учете как неблагополучная не состоит. Вероятно, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем или неисправной электропроводки, точная причина устанавливается.

Артинский район, служба информации

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