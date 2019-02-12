ЕВРАЗ представил масштабную программу развития Качканара на 175 миллионов рублей

Представители компании ЕВРАЗ заключили соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с руководством администрации Качканарского городского округа (КГО). Документ в присутствии первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова подписали вице-президент, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов, управляющий директор ЕВРАЗ КГОКа и ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев и глава КГО Андрей Ярославцев.

Как сообщает управление по связям с общественностью регионального центра корпоративных отношений «Урал» (ЕВРАЗ), эти соглашения закрепляют условия сотрудничества ЕВРАЗа и администрации округа в рамках реализации масштабных проектов в Качканаре.

«ЕВРАЗ всегда был социально ответственной компанией, которая заинтересована в развитии городов. Для нас важно, в какой атмосфере живут сотрудники наших предприятий. Совместно с главой города мы разработали программу развития спортивных объектов. Здесь всегда был важен спорт, я помню, как в детстве приезжал сюда играть в футбол и мы устраивали настоящие баталии. В течение нескольких лет мы направим на развитие Качканара 175 млн рублей. В дальнейшем мы планируем подписать соглашение с правительством Свердловской области», – отметил Денис Новоженов.

Денис Новоженов и Андрей Ярославцев подписывают соглашение

При поддержке ЕВРАЗа планируется: построить Лыжную базу и трассы на 3-5 км; разработать проект Дворца единоборств; передать в муниципальную собственность и реконструировать гостиницу «Ванадий» с последующим перепрофилированием в многоквартирный дом для проживания медиков и учителей, приезжающих в Качканар; разработать оптимальный режим системы теплоснабжения Качканара; реализовать ряд социальных проектов, направленных на развитие Качканарского городского округа.

«Я очень рад, что мы сможем создать благоприятные условия для занятий спортом в нашем городе, улучшить уровень медицинского обслуживания и образования, благодаря привлечению в Качканар специалистов», – сказал глава КГО Андрей Ярославцев.

Администрация городского округа гарантирует содействие повышению эффективности работы комбината, а также стабильность правовых и административных условий для инвестиций активного развития предприятия на территории округа.

«Развитие муниципальных образований региона – стратегическая задача, поставленная губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. На ситуацию в территориях влияют не только экономические тенденции, но решения градообразующих предприятий. ЕВРАЗ обеспечивает социальную стабильность в трудовом коллективе, поддерживает инфраструктурные объекты, что способствует развитию городов», – заявил в свою очередь Алексей Орлов.

В этот же день управляющий директор ЕВРАЗ КГОКа и ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев и главы городов Качканар и Нижняя Тура Андрей Ярославцев и Алексей Стасенок подписали еще два соглашения о взаимном сотрудничестве в вопросах развития Гусевогорского и Собственно-Качканарского месторождений титаномагнетитовых руд.

Соглашения предусматривают взаимодействие сторон при разработке программ социальной, производственной и природоохранной деятельности ЕВРАЗ Качканарского ГОКа. Согласно документам, комбинат обеспечит финансирование приоритетных направлений социально-экономического развития Качканарского городского округа, а также в течение пяти лет поддержит реализацию необходимых Нижнетуринскому городскому округу социальных проектов.

«В ближайшее время мы начнем в Качканаре разработку нового Собственно-Качканарского месторождения, и нам очень важна поддержка городских и областных властей в этом вопросе. Мы хотим, чтобы молодежь оставалась в городе и приходила к нам работать», – подчеркнул управляющий директор ЕВРАЗ КГОКа и ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев.

Ежегодно комбинат направляет около 500 млн рублей на реализацию социально-экономических проектов Качканарского округа и соседних территорий. С 2013 года горнодобывающий комбинат трижды становился лучшим благотворителем среди предприятий горнорудной промышленности области.

Екатеринбург, служба информации

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