Соглашение без обязательств: завод-спонсор и чиновники решили «забыть» об обещанных предпринимателям грантах

На Урале в самом начале года произошла некрасивая история, в очередной раз подтвердившая отношение к малому предпринимательству в России. На словах поддержку обещают власти, бизнесмены и общественники разного уровня. Когда доходит до дела и реальной помощи, предприниматели остаются ни с чем.

Яркий пример ‒ Свердловская область, где в конце 2018 года в Первоуральске прошла программа «Школа социального мастерства», в рамках которой молодые предприниматели проходили бизнес-акселератор и защищали свои работы. Победители рассчитывали на гранты от организаторов и их партнеров, но денег на развитие своих проектов так и не увидели.

«Школу» проводил Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. Его директор Евгений Копелян в мае прошлого года в торжественной обстановке подписал трехстороннее соглашение с мэром Первоуральска Игорем Кабецом и управляющим директором ПНТЗ Алексеем Дроновым. Тогда говорилось, что школа ‒ это проект поддержки социального предпринимательства. «В «Школе социального мастерства «ПроекТы» будут обучаться как будущие, так и действующие предприниматели Первоуральска. По итогам выпускных экзаменов – поощрение рублем», ‒ писала муниципальная газета «Вечерний Первоуральск».

Издание приводило и слова участников соглашения. «По результатам обучения предприниматели, которые предоставят на суд комиссии свои проекты развития бизнеса, получат поддержку от нашей компании в виде денежного беспроцентного возвратного кредита на организацию своего дела на срок не более двух лет», – говорил тогда топ-менеджер Перовоуральского новотрубного завода.

Ему вторил и мэр. «Мы поддерживаем инициативу ПНТЗ и в этом году на традиционном декабрьском балу, который устраивает администрация, будем выбирать не лучшего благотворителя, а лучшего социального предпринимателя и лучший проект, который получит финансирование из собранных на балу средств», ‒ заявлял Кабец.

Защита проектов состоялась 17 декабря 2018 года. В финал прошли несколько предпринимателей, которые рассчитывали на обещанную финансовую помощь от фонда, мэрии и трубников. Но денег так и не увидели. «Я чувствую себя побирушкой, вот честно. Я пошла в этот проект по двум причинам: меня позвали, сотрудники областного фонда поддержки малого бизнеса обзванивали предпринимателей и предлагали участие, во-вторых, я действительно поверила в то, что мой проект социально-ориентированного бизнеса позволит решить проблему, которую по ряду причин не может решить власть. А что в итоге? Нам даже дипломов не дали, не говоря уже о финансовой помощи», ‒ цитирует одну из финалисток проекта Татьяну Глухих портал «Шайтанка».

В пресс-службе администрации Первоуральска про «декабрьский бал», по итогам которого чиновники собирались выделить финансирование для участников акселератора, пояснять не стали. «В конце декабря состоялась защита проектов. Уже в ближайшее время они должны получить поддержку. За более точной информацией лучше обратиться к генеральному партнеру проекта – ЧТПЗ», ‒ сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии города.

Получить комментарий представителя ПНТЗ оперативно агентству не удалось ‒ сотовый телефон управляющего директора завода Алексея Дронова, обещавшего молодым предпринимателям поддержку от компании, на момент выхода публикации был недоступен.

Не исключено, что никакого финансирования изначально и не предполагалось. То, что грантов программа не предусматривала, подтвердили в СОФПП. «Грантов в областном фонде нет – это федеральная позиция, связанная с тем, что возвратная поддержка более эффективна, так как есть возможность помочь большему количеству предпринимателей. Гранты со стороны крупных корпораций – это их инициатива, социальный проект, который они полностью курируют сами», ‒ пояснили «Новому Дню» в пресс-службе фонда.

Там уточнили, что всем выпускникам проекта, которые зарегистрированы как ИП менее трех лет назад, предлагали беспроцентные займы от СОФПП на сумму до 500 тысяч рублей. «Я уже говорил, что лично готов встретиться с каждым предпринимателем, обсудить их проблемы и найти возможные решения», ‒ сказал агентству замдиректора СОФПП Валерий Пиличев.

В соглашении, подписанном фондом, мэрией Первоуральска и ПНТЗ (есть в распоряжении редакции), нашелся обтекаемый пункт о материальной поддержке предпринимателей. «В целях реализации настоящего соглашения стороны в пределах своих полномочий выражают намерение поощрять наилучшие результаты путем предоставления финансовых инструментов для запуска бизнес-инициатив», ‒ сказано там. Но в том же документе договорится, что подписание «не влечет за собой возникновения финансовых обязательств».

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 12.02.19

Коммунальный детектив. В Новоуральске ветеран КГБ обнаружил миллионные приписки на капремонтах – подключились прокуратура и ОБЭП (ФОТО). / Стало известно, как изменилась стоимость полиса ОСАГО на Урале из-за расширения тарифного коридора. / Дебют комиссии по этике в ЕГД – депутаты оценили высказывание Дерягиной о школьных обедах. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»