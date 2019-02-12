Глава Белоярки оштрафован за непредоставление земли энергомонополиям

Глава Белоярского района Андрей Горбов оштрафован за нарушение сроков выдачи земельных участков для строительства энергосетей. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской прокуратуры.

Как выяснили в Белоярской межрайонной прокуратуре, глава с прошлого года задерживает выдачу разрешений на строительство газовых сетей «Газпром газораспределение Екатеринбург» и линии электропередачи МРСК Урала. Кроме энергетических монополистов без удовлетворения остались заявления о предоставлении земли для строительства инженерных сетей ООО «Жилые кварталы».

«В нарушение требований законодательства в установленные сроки муниципальные услуги заявителям не оказаны… по каждому из вышеуказанных фактов нарушений возбудила дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1.1 ст. 5.63 КоАП РФ «Нарушение должностным лицом органа местного самоуправления, осуществляющего исполнительно-распорядительные полномочия, порядка предоставления государственной услуги», – говорится в пресс-релизе прокуратуры. Впрочем, главе Белоярского ГО грозит всего лишь штраф в 12 тысяч рублей.

Сам Андрей Горбов оказался не в курсе результатов проверки: «Знаю, что выездная проверка проводилась, но о ее результатах мне пока неизвестно. Скорее всего, ответы на заявления были представлены позже установленного тридцатидневного срока. От МРСК подобных заявлений порядка 30, от Газпрома примерно столько же. Видимо, на какое-то из них не успели ответить. Вообще-то я сам заинтересован в строительстве газопровода и энергосетей на территории, поэтому о каком-то противодействии речи точно не идет», – прокомментировал Горбов РИА «Новый День».

Белоярский район, РИА «Новый День», служба информации

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